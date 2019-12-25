السعودية اليوم / نائب وزير الحج والعمرة يستقبل الأمين العام للائتلاف الوطني السوري



مكة المكرمة 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة اليوم، الأمين العام للائتلاف الوطني السوري رئيس وفد شؤون حجاج جمهورية سوريا عبدالباسط عبداللطيف، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هـ لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج وفي مقدمتها التسهيلات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.

وعُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج سوريا بموسم حج 1441هـ.

إثر ذلك وقع معالي نائب وزير الحج والعمرة، ورئيس وفد شؤون حجاج جمهورية سوريا اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج القادمين من سوريا وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

من جانبه قدم الأمين العام للائتلاف الوطني السوري رئيس وفد شؤون حجاج جمهورية سوريا عبدالباسط عبداللطيف ، شكره وتقديره لحكومة المملكة على ما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام وخصوصا حجاج جمهورية سوريا.

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19:51ت م

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