السعودية اليوم / المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً في إقليم سوم شمال بوركينا فاسو



الرياض 28 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 25 ديسمبر 2019م واس

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية

وقدمت الوزارة، العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

// انتهى //

18:52ت م

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الرياض 28 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 25 ديسمبر 2019م واسأعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي استهدف موقعًا عسكرياً في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين ورجال الأمن.وقدمت الوزارة، العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.// انتهى //18:52ت م0174

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