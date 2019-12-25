السعودية اليوم / المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI يجدد اعتماده لمستشفى قوى الأمن بالدمام



الدمام 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس

حصل برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام على تجديد اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «CBAHI»، للمرة الثالثة ولمدة ثلاث سنوات مقبلة، بعد أن اجتاز متطلبات ومعايير الجودة والسلامة وبرامج الاعتماد في نسختها الأخيرة والمحدثة .

وأوضح مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام العميد طبيب علي الدوسري أن هذا الاعتماد جاء بعد إجراء تقييم ميداني شامل من أعضاء اللجنة والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وإجراءات سلامة المرضى.

وأكد حرص إدارة المستشفى على تطبيق أعلى مستوى من الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمستفيدين من منسوبي وزارة الداخلية وعوائلهم، والعمل على مواكبة آخر المستجدات في مجال التقنيات الحديثة، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة ، وفق ما تحظى به الخدمات الطبية من دعم سخي وتوجيهات حثيثة من سمو وزير الداخلية.

من جهتهم أعرب منسوبو مستشفى قوى الأمن بالدمام عن سعادتهم لتجديد الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI للمرة الثالثة وثقة المركز في المستشفى والخدمات المقدمة ، مؤكدين أن هذا الاعتماد سيمثل دافعاً لكافة منسوبي المستشفى للمضي قدماً نحو تطبيق المزيد من معايير الجودة والتحسين المستمر في الأداء.

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18:33ت م

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