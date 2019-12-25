السعودية اليوم / مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل



حائل 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس

استقبل مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان بمكتبه اليوم, الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل المهندس خالد الأحمد, بحضور عدد من ضباط الدفاع المدني بالمنطقة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون في مجال التوعية لمنسوبي الشركة وإقامة البرامج والمحاضرات لرفع مستوى الوعي.

وأعرب العميد الركيان عن شكره للرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل, عاداً هذه الزيارة امتداداً لبرامج الزيارات المتبادلة بين الجهات الحكومية والأهلية لتعزيز ثقافة الوعي ورفع مستوى السلامة لتجنب المخاطر في مثل هذه المنشآت.

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18:26ت م

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