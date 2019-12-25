السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن فهد يستقبل الصقارين العرادي والحمضاوي لتحقيقهما مراكز متقدمة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور



حائل 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم, الصقارين بدر العرادي ومحمد الحمضاوي لتحقيقهما مراكز متقدمة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي.

ونوه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لهذا المهرجان, مشيداً بحرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي.

وأعرب نائب أمير المنطقة عن تهنئته للعرادي والحمضاوي اللذين حققا مراكز متقدمة في المسابقة متمنيا المزيد من النجاح للمسابقة وللمشاركين فيها من داخل الوطن وخارجه.

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17:45ت م

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