شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً في إقليم سوم شمال بوركينا فاسو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:07 مساءً, 25 ديسمبر 2019 م المناطق - واس أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي استهدف موقعًا عسكرياً في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين ورجال الأمن.

وقدمت الوزارة، العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً في إقليم سوم شمال بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.