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جامعة وكليات حفر الباطن تؤخر الدوام غدًا بسبب الكسوف
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
أعلنت جامعة حفر الباطن تأخير الدوام إلى الساعة 9 صباحًا يوم غد الخميس، تماشيًا مع توجيهات وزير التعليم وذلك نظرًا لما ستشهده سماء المملكة من كسوف حلقي مع شروق شمس يوم غدٍ إن شاء الله حرصًا على طلاب وطالبات الجامعة في المحافظة وفروعها في الخفجي والنعيرية وقرية العليا.
ومن جانبه، وبناء على توجيهات محافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني أعلنت الكلية التقنية للبنين عن تأجيل مواعيد الاختبارات في الكلية التقنية للبنين ليوم غد الخميس إلى الساعة 9 صباحًا.
وفي ذات السياق أعلنت كلية التقنية للبنات بحفر الباطن عن تأجيل دوام الطالبات إلى الساعة التاسعة صباحًا وذلك بناء على توجيهات معالي محافظ المؤسسة وحفاظًا على سلامة المتدربات ومنسوبات الكلية خلال فترة الكسوف.
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