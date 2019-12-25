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ولي العهد يبحث هاتفيًا تعزيز التعاون الدفاعي مع اليابان

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2019-12-25

ولي العهد يبحث هاتفيًا تعزيز التعاون الدفاعي مع اليابان

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من معالي وزير الدفاع الياباني تارو كونو.
وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه التعاون الثنائي في الشؤون الدفاعية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية.

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