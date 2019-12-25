السعودية | السعودية تستنكر الهجوم على موقع عسكري في بوركينا فاسو

شكرا لقرائتكم السعودية تستنكر الهجوم على موقع عسكري في بوركينا فاسو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً في إقليم سوم شمال بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين ورجال الأمن.

وقدمت الوزارة، العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.