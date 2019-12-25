السعودية | سمو وزير الخارجية يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:55 مساءً, 25 ديسمبر 2019 م المناطق _ الرياض استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

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