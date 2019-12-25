السعودية | الدكتور الربيعة يلتقي سفير جمهورية المجر لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الرياض التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير جمهورية المجر لدى المملكة بالاش شلماسي.

وبحث الجانبان الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية بين المملكة ممثلة بالمركز والمجر.

وأشاد السفير بالاش شلماسي بالمستوى المهني المميز للمركز ورسالته السامية في دعم الدول والشعوب المتضررة حول العالم.

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