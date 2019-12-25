شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مطلوبين إرهابيين في عملية أمنية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

نفذت قوات الأمن عملية أمنية في حي العنود شمال الدمام، أسفرت عن مقتل إثنين من الإرهابيين. وقالت مصادر، بحسب "الإخبارية"، أن اشتباكات جرى خلالها تبادل لإطلاق النار بين القوات والمطلوبين أمنياً وأسفرت العملية عن مقتل اثنين من الإرهابيين.

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