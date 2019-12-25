شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيقات: لا شبهة جنائية في حادث تسمم مطعم أبوسكينة والان نبدء بالتفاصيل
وقال أن الأمانة أعدت خطة عمل تتعلق بالرقابة الصحية لمنع حدوث التسممات في المنشآت الغذائية تضمنت ستة بنود يتم تطبيقها في جميع بلديات المنطقة؛ وتقوم الأمانة برفع تقارير دورية للإمارة لتوضيح نشاط الأمانة والبلديات حول الرقابة على الأغذية.
ومن جانبه قال الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير: أنا مسؤول مسؤولية تامة حيال إقرار ما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتطبيق الأنظمة بحق كل متجاوز، وتحقيق العدالة التي وجهنا بها قائد البلاد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ولن نقبل بأي تقصير من أي مسؤول أو موظف أيّا كان موقعه.
فيما قالت هيئة الرقابة:أن الدلائل الأولية تشير لمسؤولية صحة البيئة ببلدية بحر أبوسكينة فيما يخص الرقابة الصحية و النيابة العامة تفرج عن المتهمين النظاميين بالكفالة وتوجه بفرز معاملة مستقلة للتستر التجاري وتحيل المتهمين المخالفين لنظام الإقامة وصاحب المنشأة لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم.
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