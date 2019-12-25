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إعلان نتائج التحقيقات في تسمم بحر أبوسكينة
الإفراج عن المتهمين النظاميين بكفالة وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
كشفت إمارة منطقة عسير عن انتهاء التحقيقات حول حادثة التسمم التي وقعت في أحد المطاعم بمركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل عسير.
وقال الأمير تركي بن طلال: أنا مسؤول مسؤولية تامة حيال إقرار ما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتطبيق الأنظمة بحق كل متجاوز، وتحقيق العدالة التي وجهنا بها قائد البلاد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ولن نقبل بأي تقصير من أي مسؤول أو موظف أيًا كان موقعه.
وأوضحت إمارة منطقة عسير أن نتائج التحقيقات في حادثة التسمم التي وقعت بمطعم في مركز بحر أبوسكينة أثبتت أنه لا يوجد أي شبهة جنائية في الحادثة.
وأشارت إمارة عسير إلى أن الدلائل تشير لمسؤولية صحة البيئة ببلدية بحر أبوسكينة فيما يخص الرقابة الصحية فيما أفرجت النيابة العامة عن المتهمين النظاميين بالكفالة وتوجه بفرز معاملة مستقلة للتستر التجاري وتحيل المتهمين المخالفين لنظام الإقامة وصاحب المنشأة لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم.
وأكدت إمارة عسير أن الأمانة قامت بإعداد خطة عمل تتعلق بالرقابة الصحية لمنع حدوث التسممات في المنشآت الغذائية تضمنت ستة بنود يتم تطبيقها في جميع بلديات المنطقة وتقوم الأمانة برفع تقارير دورية للإمارة لتوضيح نشاط الأمانة والبلديات حول الرقابة على الأغذية.
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