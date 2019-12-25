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جامعة الملك سعود: الاختبارات في موعدها ولا تنظروا للشمس
رغم التحذير من خطورة النظر إلى السماء أثناء الكسوف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت جامعة الملك سعود على كافة الطلاب والطالبات بأن اختبارات غدًا الخميس ستكون في نفس أوقاتها دون تغيير بالرغم من كسوف الشمس الحلقي.
وقالت الجامعة في بيان لها إنها ترجو لطلابها السلامة والتوفيق، وتوخي الحذر بعدم النظر إلى الشمس مباشرة أو بأي وسيلة مساعدة أثناء كسوف الشمس يوم غد الخميس.
وكانت وزارة النقل أعلنت عن تأخير دوام منسوبيها ليوم غد الخميس بسبب كسوف الشمس.
وقالت الوزارة في بيان لها: حرصًا على سلامة منسوبي وزارة النقل، ونظرًا لتزامن كسوف الشمس مع أوقات خروجهم من المنازل؛ وجه وزير النقل بتأخير بدء الدوام ليوم غدٍ الخميس إلى الساعة 9 صباحًا.
وكان وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، وجه بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا؛ بسبب ظاهرة كسوف الشمس.
وفي وقت سابق، وجهت وزارة الصحة تحذيرًا بشأن النظر إلى أشعة الشمس خلال الكسوف الشمسي الذي ستشهده المملكة وبعض الدول يوم الخميس المقبل.
وقالت الصحة: إن النظر إلى الكسوف الشمسي يسبب اعتلالًا في شبكية العين، وقد تظهر الأعراض مع مرور الزمن وهي عبارة عن تشوه في الرؤية أو تغير في اللون.
من جانبه حذر مستشفى الملك خالد للعيون من النظر بالعين المجردة أو النظارة الشمسية إلى الكسوف الجزئي للشمس الذي سيشاهد بمشيئة الله تعالى يوم غد في المملكة ابتداءً من شروق الشمس، وذلك لأن التعرض الطويل لأشعة الشمس أثناء الكسوف يسبب حرقًا وتلفًا لخلايا الشبكية في مركز البصر الذي يعد من أكثر الأجزاء حساسية في العين، وهو ما يطلق عليه علميًا (اعتلال مركز النظر).
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