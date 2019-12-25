شكرا لقرائتكم صورتان وفيديو .. مقتل إرهابيين في مواجهة أمنية في الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-25 صورتان وفيديو .. مقتل إرهابيين في مواجهة أمنية في الدمام متابعات الخليج 365 - الدمام Advertisements نشرت قناة الإخبارية صورتين من المواجهة الأمنية التي وقعت في حي العنود بمدينة الدمام وقُتل خلالها اثنان من العناصر الإرهابية في المنطقة الشرقية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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