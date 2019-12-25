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شكاوى من روائح كريهة وتدني النظافة بمستشفى بني مالك
في محافظة الداير بمنطقة جازان
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
شكا أهالي محافظة الداير بمنطقة جازان من تدني مستوى الاهتمام والنظافة وبعض الخدمات الطبية في مستشفى بني مالك العام بالمحافظة، مطالبين بضرورة رفع مستوى الكفاءة في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين.
وقال بعض المراجعين لـ”متابعات الخليج 365“: “هناك قصور في بعض الخدمات الصحية وانعدام في النظافة في بعض المرافق كقسم الملاحظة للرجال مما قد يؤدي إلى نقل الأمراض المعدية من شخص إلى شخص”.
وأضافوا أن مستشفى بني مالك من المستشفيات التي تزدحم بالمراجعين والمرضى ومن الواجب الاهتمام والنظافة بالمرافق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة لخدمة المواطنين والمقيمين.
” متابعات الخليج 365“: تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم صحة جازان الأستاذ محمد دراج ولم يتم الرد حتى إعداد هذا التقرير.
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