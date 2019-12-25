اخبار السعوديه

شكاوى من روائح كريهة وتدني النظافة بمستشفى بني مالك

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم شكاوى من روائح كريهة وتدني النظافة بمستشفى بني مالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-25

شكاوى من روائح كريهة وتدني النظافة بمستشفى بني مالك

في محافظة الداير بمنطقة جازان

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

شكا أهالي محافظة الداير بمنطقة جازان من تدني مستوى الاهتمام والنظافة وبعض الخدمات الطبية في مستشفى بني مالك العام بالمحافظة، مطالبين بضرورة رفع مستوى الكفاءة في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين.

وقال بعض المراجعين لـ”متابعات الخليج 365“: “هناك قصور في بعض الخدمات الصحية وانعدام في النظافة في بعض المرافق كقسم الملاحظة للرجال مما قد يؤدي إلى نقل الأمراض المعدية من شخص إلى شخص”.

Advertisements

وأضافوا أن مستشفى بني مالك من المستشفيات التي تزدحم بالمراجعين والمرضى ومن الواجب الاهتمام والنظافة بالمرافق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة لخدمة المواطنين والمقيمين.

متابعات الخليج 365“: تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم صحة جازان الأستاذ محمد دراج ولم يتم الرد حتى إعداد هذا التقرير.

تابعنا على 8a5450d4d2.jpg تواصل معنا على57698a9261.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شكاوى من روائح كريهة وتدني النظافة بمستشفى بني مالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا