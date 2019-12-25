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دوتيرتي يعرب عن امتنانه للمملكة لضمانها رفاهة المغتربين الفلبينيين

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2019-12-25

دوتيرتي يعرب عن امتنانه للمملكة لضمانها رفاهة المغتربين الفلبينيين

ويوجه رسالة للمغتربين

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف 

أعرب رئيس جمهورية الفلبين، رودريغو دوتيرتي، عن امتنانه للمملكة؛ لضمانها رفاهة الفلبينيين العاملين في المملكة.

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ونقل رسالة دوتيرتي، المساعد الرئاسي للشؤون الخارجية روبرت بورغي، خلال زيارته لباهاي كالينجا، وهو مركز يديره مكتب العمل الفلبيني (بولو) في الرياض، بالإضافة إلى دعوة دوتيرتي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير لزيارة الفلبين، بحسب صحيفة مانيلا.

وقال الرئيس للعمال الفلبينيين المغتربين في المملكة إنه لا يريد شيئًا لهم سوى العودة إلى ديارهم وقضاء العطلات مع أحبائهم، متابعًا: نحن نريدكم في وطنكم أكثر من أي شيء، نريدكم أن تعيشوا حياة مثمرة وذات مغزى بالقرب من أحبائكم.

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