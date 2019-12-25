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2019-12-25 إيداع المعاش التقاعدي وبدل غلاء المعيشة أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد إيداع معاش شهر ديسمبر وبدل غلاء المعيشة في إيداع بنكي واحد.

ودعت المؤسسة المستفيدين إلى مراجعة حساباتهم البنكية والتواصل معها في حال عدم الإيداع. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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