اخبار السعوديه

إيداع المعاش التقاعدي وبدل غلاء المعيشة

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم إيداع المعاش التقاعدي وبدل غلاء المعيشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-25

إيداع المعاش التقاعدي وبدل غلاء المعيشة

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد إيداع معاش شهر ديسمبر وبدل غلاء المعيشة في إيداع بنكي واحد.
ودعت المؤسسة المستفيدين إلى مراجعة حساباتهم البنكية والتواصل معها في حال عدم الإيداع.

تابعنا على 73ad498e00.jpg تواصل معنا على6395a430bf.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيداع المعاش التقاعدي وبدل غلاء المعيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا