السعودية | السعودية.. مقتل مطلوبين في عملية أمنية بالدمام

شكرا لقرائتكم السعودية.. مقتل مطلوبين في عملية أمنية بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل "العربية" في السعودية بتنفيذ قوات الأمن عملية أمنية في الدمام شرق السعودية أسفرت عن مقتل 2 من المطلوبين أمنياً. وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، يبدو أنه جرى تصويره من نافذة إحدى البنايات القريبة من مكان الواقعة في حي العنود ولم يتسن لـ"العربية.نت" التأكد من صحته، عددا من سيارات قوات الأمن السعودية بينما تسمع طلقات الرصاص مع الإرهابييْن اللذين أعلن فيما بعد عن مقتلهما في المواجهة مع القوى الأمنية.

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