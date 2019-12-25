الاتحاد الأوروبي يطبق أنظمة جديدة لتأشيرة “شنغن” تتضمن زيادة في الرسوم

بدأت دول الاتحاد الأوروبي بتطبيق أنظمة وآليات جديدة، لمنح تأشيرة “شنغن” لطالبيها من كل دول العلم بما فيها دول الخليج، وتتضمن زيادة على رسوم التأشيرة بنسبة 33.3%, وهذا اعتباراً من الأول من فبراير القادم.

وصرح أنجيلوس لينوس, وهو مسؤول عن قسم التأشيرة بمكتب الاتحاد الأوروبي في الممكلة العربيه السعودية والبحرين وعمان أن الأنظمة الجديدة سوف تعمل على توفير إعفاءات واستثناءات للتابعين، مرجحاً أن يتم تمديد الفترة المتاحة قبل السفر من 3 إلى 6 أشهر.

ووضح المسؤول أن رسوم التأشيرة للبالغين سترتفع من 60 يورو إلى 80 يورو، أوبخصوص تأشيرة الأطفال من 6 – 12 عاما فسترتفع من 35 يورو إلى 40، وأشار لينوس أنه من الممكن الإعفاء من دفع الرسوم في بعض الحالات، مثل الأطفال من سن ستة أعوام وما دون 18 عاما, كما أكد أنه في ظل اللوائح الجديدة للتأشيرة فإن قنصليات الدول في شنجن ستكون أكثر مرونة لتقديم أفضل وأسرع خدمة للسعوديين الذين سيكونون قادرين على استخدام النظام عبر الإنترنت.

وقال لينوس: أن من لديهم تأشيرات صادرة قبل تطبيق النظام الجديد، سيتمكنوا من استخدامها حتى وقت انتهاء صلاحيتها، فاللوائح الجديدة ستطبق على التأشيرات الصادرة فقط اعتبارا من مطلع شهر فبراير القادم.