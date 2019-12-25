مفاوضات بين الكويت والسعودية بشأن المنطقة المقسومة في السنوات الماضية

صرح الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة أمس الثلاثاء، خلال مرحلة المفاوضات بين الكويت والسعودية، بخصوص المنطقة المقسومة في السنوات الماضية: “لم نكن نبحث عن اتفاق بل توافق مع أشقائنا الكويتيين”، وأكد أن الفرق بينهما شاسع.

ووضح الأمير عبد العزيز، أن لقاءه بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بعد توقيعهم للإتفاقية واستماعهم لتوجيهاته أشعرهم بالأبوة الحقة، وأشار الأمير أن ما يربط البلدين أمر أكبر من الحدود والأوطان، ويربطنا الدم والتاريخ المشترك”.

وقال الأمير عبد العزيز: أن العلاقة الأخوية بين أمير دولة الكويت الشيخ صباح، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تُعد قدوة لشعبي البلدين، فهي أساس الشراكة الكويتية السعودية وأبلغ تجسيد لها.

جدير بالذكر أن الأمير عبد العزيز قد قام بتوقيع اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة، مع وزير الخارجية الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أمس الثلاثاء في الكويت.