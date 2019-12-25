وصول طائرة “دريملاينر” الثالثة إلى مطار جدة اليوم للانضمام لأسطول ” الخطوط السعودية”

وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة اليوم الطائرة الثالثة “دريملاينر” وهي من طراز بوينج (B787-10)، وسوف تنضم هذه الطائرة الجديدة لأسطول “الخطوط السعودية”.

وتعتبر هذه الطائرة الجديدة هي أحدث نسخة من طائرة الأحلام ” دريملاينر”، وسوف تصل باقي الطائرات التي تعاقدت عليها الشركة، تباعاً حتى وصول الطائرة الثامنة والأخيرة, وقد غادرت الطائرة مطار شارلستون في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء بقيادة طاقم من طياري “السعودية” في أول رحلة لها، بجانب فريق المهندسين الذي تولى عملية الاستلام وتجربة الطائرة.

وتتميز طائرة (B787-10) بخصائص حديثة منها توفيرها للوقود بنسبة 25%، وتصميمها الداخلي المميز، ورحابة مقصورتها التي تحوي 333 مقعداً لدرجة الضيافة و24 مقعداً لدرجة الأعمال، وهي مجهزه بأحدث وسائل الراحة وتقنيات الاتصالات، جدير بالذكر أن صفقة “الخطوط السعودية” مع شركة بوينج الأمريكية تتضمن 15 طائرة أخرى من طراز (B777-300) الحديثة وقد اكتمل استلامها.