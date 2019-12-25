وزارة التعليم: تأخير الاختبارات يوم الخميس بجميع مدارس المملكة إلى الساعة التاسعة صباحاً بسبب الكسوف

قام الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، بالتوجيه بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات بكافة مدارس المملكة يوم غد (الخميس)، حتى لساعة التاسعة صباحاً, وجاء هذا التوجيه بسبب ظاهرة كسوف الشمس.

ووضح وزير التعليم من خلال بيان نشرته ابتسام الشهري المتحدثة باسم الوزارة، أن توجيه وزير التعليم جاء حرصاً منهم على سلامة الطلاب ومنسوبي التعليم، من النظر لأشعة الشمس بشكل مباشر بالعين المجردة وخوفاَ من تعرضهم لجرعات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية، وهذا من الممكن أن يتسبب في حدوث إصـابة للعين.

ووجّه كذلك الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم الجامعات بأن تتخذ القرار المناسب وفق هذا الحدث مع منسوبيها، كما أكد وزير التعليم على المعلمين والإداريين توعية الطلاب والطالبات فيما يتعلق بمخاطر النظر للشمس يوم غداَ.

وتشهد المملكة مع شروق شمس صباح يوم غد الخميس كسوفاً حلقياً نادراً للشمس، يبدأ من الساعة الخامسة والنصف وينتهي عند الساعة 7:45 تقريباً.