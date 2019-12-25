شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصادر: قرارات جمهورية بتعيين رئيس للحكومة والإطاحة بالميسري والمقدشي وتعيين شلال في منصب رفيع (الاسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف التي توقعت مقتل الرئيس صالح تتنبأ مجددا: هذا ما سيحصل في اليمن والسعودية ومصير الحرب خلال 2020؟ رسميًا سعودة وزارة العمل عدد من المهن خلال اسبوعين وسيتضرر الآلآف المغتربين اليمنين (تفاصيل صادمة)

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