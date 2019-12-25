شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مفاجئ من شقيق أمير قطر عن السلطان قابوس بعد أنباء وفاته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، تغريدة مثيرة عن السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، وسط أنباء عن وفاته.

وقال الشيخ جوعان بن حمد، في تغريدةٍ عبر حسابه في "تويتر": "إذا عدّت العرب دُهاتها فإن مكانة السلطان قابوس بن سعيد، بينهم لا تخفى".

قد يهمك ايضاً:

عاجل.. مصادر: قرارات جمهورية بتعيين رئيس للحكومة والإطاحة بالميسري والمقدشي وتعيين شلال في منصب رفيع (الاسماء)



في حالة فريدة من نوعها.. نعجة يصل سعرها لـ70 مليون ريال في مزاد علني بالكويت وصاحبها يرفض بيعها.. (شاهد بالفيديو) لماذا؟

الداعية الإماراتي الشهير ‘‘وسيم يوسف‘‘ يهاجم علماء السعودية ويتهمهم بالإرهاب ويدافع عن الشيوعية!.. شاهد ماذا قال؟

تعليق مفاجئ من شقيق أمير قطر عن السلطان قابوس بعد أنباء وفاته



تسريبات ‘‘مجتهد‘‘ تتحقق.. شاهد ماذا حدث اليوم للمستشار تركي آل الشيخ وصدم جميع جماهير هيئة الترفيه؟

عريس وعروسته دخلوا منزلهم الجديد فوجدوا ‘‘سائل بنى‘‘ ينزل من السقف.. وحيمنا أزالوا السقف وجدوا مفاجأة صادمة

‘‘قوم لوط‘‘ مشاهد حقيقية مرعبة تنشرها وسائل إعلام من ‘‘مدينة الخطيئة‘‘ في إيطاليا التي انتشر فيها كل أنواع ‘‘الشذوذ الجنسي‘‘

نساء يمارسن فعلا شنيعا للغاية ومحرم حتى على الزوج وهو من علامات الساعة

هل هي نهاية العالم؟ .. الإفتاء السعودية تفجر مفاجأة بشأن علاقة أصوات ‘‘الحوت الأزرق‘‘ المفزعة بعلامات الساعة (فيديو)



سعود القحطاني يوجه رسائل سياسية في قصيدة شعرية علّق بها تبرئته من قتل خاشقجي..! (شاهد ماذا قال فيها؟)

محمد صلاح : قانون حظر زواج الأطفال يشجع الزنا، لا نستطيع العيش بدون الجنس مع الأطفال!



حبيبة العريس تقتحم حفل زفافه على أخرى.. وهكذا كانت نهاية العروسة صــأدمة (فيديو)

تحذير هــام لعشاق السيارات.. تعرف على أسوأ 4 سيارات في 2019 (مع الصور)

تسريب ‘‘ألبوم صور محرج‘‘ للفنانة الصغيرة ‘‘حلا الترك‘‘..شاهد كيف اصبحت مثيرة فاتنة بعد ان بلغت سن ال18 وتزوجت..والمفاجأة من هو العريس؟!



هل تذكرون ‘‘معشوقة‘‘ حاكم دبي، الإعلامية سهير القيسي؟ .. شاهدوا كيف ظهرت اليوم مفعمة بالأنوثة و‘‘التغنج‘‘! (لن تصدق)



دراسة عملية : وسامة الرجل يحددها ‘‘عضوه التناسلي‘‘ .. لن تصدق ماهي العلاقة؟؟!

Advertisements

مشروب بسيط يعالج أمراض الكبد ويحميك من الإصابة بالسرطان ويقضي على وزنك الزائد

عريس سعودي كشف النقاب عن وجه العروسة ليلة الدخلة وبعدها طلقها فورا والسبب صادم



سعودي يفاجئ عريس ابنته بطلب غريب أمام الحضور!.. وهكذا كانت النتيجة صادمة



فنان مشهور يفضح ‘‘أحلام’’ على الهواء: هذا ما يحدث بيني وبينها دون علم زوجها! (فيديو صادم)



بكل جراءة .. مذيعة MBC ’’لجين عمران’’ تكشف ما يحدث للزوجة ’’ليلة الدخلة’’ وتنبش أسرار فتح ‘‘البطيخة’’

“رويترز” تكشف بالتفاصيل أسماء سعوديين سيجري قطع رقابهم لتورطهم في قتل خاشقجي.. وهذا مصير ماهر المطرب والطبيقي بعد تبرئة القحطاني

ظهور مفاجئ لـ والد اللواء ’’الفغم‘‘ بعد مقتل ولده بصحبة الأمير ’’محمد بن نايف‘‘.. ومصادر مطلعة تكشف تفاصيل ‘‘ماحدث‘‘

ورد للتو: قناة المسيرة الحوثية تعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. ومفاجأة تهز السعودية ودول التحالف.. شاهد ما ورد فيه

عراف عربي مشهور يفجر مفاجأة مزلزلة ويتنبأ بـ‘‘أحداث مرعبة‘‘ ستهز الخليج والشرق الأوسط وإيران خلال العام الجديد 2020

مصير مروع للشيخ “القعقاع” شقيق تميم أمير قطر على يد مصارع قوي رفعه عاليا ثم رماه بقوة على الأرض (فيديو صادم)

عاجل : أكبر واقعة ’’تحرش وعري’’ في السعودية.. ضبط عشرات الشباب والفتيات في أوضاع مخلة و’’مقاطع فيديو’’ تهز المملكة (شاهد)

بالصور.. هذه الفضيحة “أحد أسباب طلاق الأميرة هيا بنت الحسين من محمد بن راشد” حاكم دبي (شاهد)

هل تذكرون المسؤول العراقي الشهير ”موفق الربيعي” الذي حضر إعـدام صدام حسين.. شاهدوا كيف تم دهسه اليوم بسيارة في لندن؟ (صور)

بعد ساعات من الإفراج عن عنان.. انقسامات خطيرة في الجيش المصري.. واندلاع اشتباكات عنيفة بين ضباط معارضين للسيسي وضباط مؤيدين

وأضاف قائلًا عن السلطان قابوس: "رجل التوازن والاعتدال الذي حقق النهضة العُمانية وأدار علاقات الجوار باتّزان ودهاء رغم عواصف السياسة الإقليمية والعالمية".

وختم شقيق أمير قطر تغريدته بالدعاء للسلطان قابوس، بالصحة والعافية.

وتأتي تغريدة الشيخ جوعان بن حمد، عقب أنباء ترددت في الآونة الأخيرة عن وفاة السلطان قابوس.

​وكان الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين، زعم وفاة السلطان قابوس بن سعيد، متمنيًا انتقالًا سلسًا للسلطة في السلطنة إلى السلطان أحمد آل سعيد. وقال "كوهين" في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "رحمك الله يا سلطان عمان يا ربان الخليج قابوس بن سعيد آل سعيد إلى جنات الخلد آمين".

ورد معلقون عمانيون على الشائعات المتداولة عن وفاة عاهل البلاد الذي يعد مؤسس عمان الحديثة، وتصدر وسم "السلطان قابوس بخير" قائمة الترند في السلطنة على موقع "تويتر".

وعاد السلطان قابوس، الجمعة، 13 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلى مسقط بعد رحلة علاج غامضة قام بها إلى بلجيكا.

ومن الجدير بالذكر أن السلطان قابوس، وصل إلى الحكم في عام 1970، عندما دعم البريطانيون انقلابًا ضد والده السلطان سعيد بن تيمور، الذي كان مصابًا بالارتياب المرضي.