الصحة تحذر من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف.. وتكشف عن السبب

حذرت وزارة الصحة من النظر إلى أشعة الشمس في سماء المملكة أثناء حدوث ظاهرة الكسوف الحلقي صباح يوم غدٍ الخميس .

وبينت “الصحة” في رسالة “انفوجرافيك” توعوية نشرتها عبر حسابها بتويتر، أن النظر لأشعة الشمس تسبب تشوهاً في الرؤية أو تغير في اللون قد يظر مع مرور الزمن .

وأشارت إلى أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين ” حتى لفترة قصيرة ” يمكن أن يسبب ضررا دائما لشبكية العين ، ويمكن أن يحدث ضررا بدون ألم ، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف .

وأكدت أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعاير السلامة الدولية .

وأكدت وزارة الصحة أن النظارات الشمسية حتى المظلمة للغاية لن تحمي العينين ، داعية إلى تجنب استخدام الكاميرا أو الهاتف الذكي أو التلسكوب أو أي جهاز بصري آخر إلا بإضافة مرشح شمسي معتمد لهذه الأجهزة للنظر بأمان إلى كسوف الشمس.