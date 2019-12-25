بالصور: مرور جدة يُطيح بلص سرق مركبة ومارس التفحيط بها

تمكّن مرور محافظة جدة من القبض على قائد مركبة في أثناء ممارسة التفحيط بسيارة مسروقة. وقال المرور إنه تم ضبط قائد المركبة في أثناء ممارسة التفحيط؛ حيث تبيّن أن السيارة مسروقة، وتم تسليم المركبة وقائدها إلى جهة الاختصاص؛ مبيناً أنه سيتم تطبيق المخالفات الواردة في نظام المرور.

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