هيئة المساحة الجيولوجية تحسم الجدل وتكشف حقيقة حدوث هزة أرضية في الخبر

نفى المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل ما يتم تداوله الآن في وسائل التواصل الاجتماعي بحدوث هزة أرضية في مدينة الخبر. وأكد أن المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية لم يرصد أي زلزال في المنطقة الشرقية.

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