اخبار السعوديه

هيئة المساحة الجيولوجية تحسم الجدل وتكشف حقيقة حدوث هزة أرضية في الخبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نفى المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل ما يتم تداوله الآن في وسائل التواصل الاجتماعي بحدوث هزة أرضية في مدينة الخبر.

وأكد أن المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية لم يرصد أي زلزال في المنطقة الشرقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة المساحة الجيولوجية تحسم الجدل وتكشف حقيقة حدوث هزة أرضية في الخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا