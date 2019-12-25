إمارة عسير: لا شبهة جنائية في حادثة تسمم أبوسكينة

أعلنت إمارة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، انتهاء مجريات التحقيق في واقعة التسمم التي حصلت في أحد المطاعم في بحر أبوسكينة، التابع لمحافظة محايل عسير، مشيرة إلى عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادثة، حيث أكدت التقارير المخبرية أن حالات التسمم جاءت نتيجة لوجود ميكروب (استافيلوكوكس اوريس) الذي كان له نشاط عالٍ جدا في الصوص ومخلل الزيتون، مع تدني مستوى النظافة، وعدم استخدام أدواتها من قبل عاملي المطعم.



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