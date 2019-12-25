السعودية اليوم / محافظ بارق يرأس الاجتماع التحضيري الأول لمهرجان بارق الشتوي



محايل 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس

رأس محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي اليوم الاجتماع التحضيري الأول لمهرجان بارق الشتوي في نسخته الخامسه بحضور أعضاء لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة ، ومديري الإدارات الحكومية والمراكز .

وناقش المحافظ عدد من المحاور منها تحديد موعد انطلاق المهرجان الذي سينطلق في اليوم التاسع من شهر جمادى الأولى والمدة الزمنية للمهرجان ودعم الأسر المنتجة وجادة التاريخ، مؤكداً أهمية تطوير المهرجان.

من جانبه أوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد بن مرزن عسيري استعداد البلدية بتجهيز القرية التراثية وسفلتة المواقع الخاصه بها وتهيئتها.

فيما أبدت لجنة التنمية السياحية استعدادها بتنظيم الفعاليات وإحياء ليالي المهرجان التي خصصت منها أربع ليالي للمحافظة ومراكزها، بينما سيقوم مكتب التعليم بتنظيم بعض الفعاليات وإحياء ليلة خاصة بهم و بعض الإدارات ستشارك بمعارض وندوات .

// انتهى //

16:55ت م

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