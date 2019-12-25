السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يتسلم تقرير المناخ العام لمنطقة الرياض "الحاضر والمستقبل"



الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, مدير عام فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة مشبب بن محمد القحطاني ونائب مدير عام الإدارة العامة لخدمات المناخ أرجان عمر اللذين قدما لسموه تقرير المناخ العام لمنطقة الرياض "الحاضر والمستقبل".

واستعرض أرجان البيانات والنماذج والمنهجية المستخدمة في التقرير وما تضمنه من إحصائيات وتفسيرات للدورات المناخية السنوية على المنطقة ومعدلات درجات الحرارة وهطولات الأمطار التاريخية في المنطقة منذ عام 1985 - 2017 وتوزيعاتها المكانية.

وتطرق إلى العناصر الرئيسية في المناخ وتحليلات بياناتها الشهرية والسنوية, إضافة إلى توضيح التغيرات المستقبلية المتوقعة بمشيئة الله في متوسط درجات الحرارة وهطول الأمطار و "السيناريوهات المناخية" و "السلاسل الزمنية" إلى الفترة 2050 .

وثمن سمو أمير منطقة الرياض الجهود المبذولة في إعداد التقرير, مشيداً بما قدمه من معلومات وتوقعات مفيدة وعملية, سائلاً الله العلي القدير الخير والرحمة للبلاد والعباد, متمنياً للجميع التوفيق في أعمالهم وأبحاثهم.

حضر الاستقبال معالي وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري, ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي .

// انتهى //

16:17ت م

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