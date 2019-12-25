السعودية اليوم / الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني تقيم دورة تدريبية عن المعامل الافتراضية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات



الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس

أقامت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني التابعة للهيئة الوطنية للأمن السيبراني دورة تدريبية مخصصة لأعضاء هيئة التدريس بعنوان "المعامل الافتراضية للتدريب العملي في الأمن السيبراني" بهدف تزويد أعضاء هيئة التدريس المختصين في الأمن السيبراني وتقنية المعلومات بالأدوات والمهارات اللازمة لبناء معمل افتراضي للتدريب العملي في الأمن السيبراني يمكن من خلاله محاكاة الهجمات السيبرانية وطرق مواجهتها، وذلك في مدينة الرياض لمدة خمسة أيام.

وبلغ عدد المشاركين في الدورة 30 شخصًا من أعضاء هيئة التدريس في 30 جامعة سعودية، في حين تأتي الدورة ضمن جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في تعزيز التعاون والتكامل مع الجامعات

وأطلقت الأكاديمية عدد من المبادرات لمواجهة النقص في الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني وسد الاحتياج الذي يتطلبه سوق العمل لحماية الفضاء السيبراني للمملكة، إذ تقوم الأكاديمية ومن خلال برنامجها التدريبي CyberPro بتدريب موظفي الجهات الوطنية وطلبة الجامعات حديثي التخرج في مجالات الأمن السيبراني والحاسب الآلي.

وتستهدف الأكاديمية تدريب 20,000 من أبناء وبنات الوطن العاملين في هذا المجال والمقبلين على العمل فيه قبل نهاية عام 2022م وذلك من أجل إعداد قاعدة قوية من الكوادر الوطنية المؤهلة التي تساهم في الوصول لفضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار لدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

16:14ت م

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الرياض 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واسأقامت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني التابعة للهيئة الوطنية للأمن السيبراني دورة تدريبية مخصصة لأعضاء هيئة التدريس بعنوان "المعامل الافتراضية للتدريب العملي في الأمن السيبراني" بهدف تزويد أعضاء هيئة التدريس المختصين في الأمن السيبراني وتقنية المعلومات بالأدوات والمهارات اللازمة لبناء معمل افتراضي للتدريب العملي في الأمن السيبراني يمكن من خلاله محاكاة الهجمات السيبرانية وطرق مواجهتها، وذلك في مدينة الرياض لمدة خمسة أيام.وبلغ عدد المشاركين في الدورة 30 شخصًا من أعضاء هيئة التدريس في 30 جامعة سعودية، في حين تأتي الدورة ضمن جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في تعزيز التعاون والتكامل مع الجامعات السعودية لبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني.وأطلقت الأكاديمية عدد من المبادرات لمواجهة النقص في الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني وسد الاحتياج الذي يتطلبه سوق العمل لحماية الفضاء السيبراني للمملكة، إذ تقوم الأكاديمية ومن خلال برنامجها التدريبي CyberPro بتدريب موظفي الجهات الوطنية وطلبة الجامعات حديثي التخرج في مجالات الأمن السيبراني والحاسب الآلي.وتستهدف الأكاديمية تدريب 20,000 من أبناء وبنات الوطن العاملين في هذا المجال والمقبلين على العمل فيه قبل نهاية عام 2022م وذلك من أجل إعداد قاعدة قوية من الكوادر الوطنية المؤهلة التي تساهم في الوصول لفضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار لدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //16:14ت م0133

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.