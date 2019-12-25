

بغداد 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات العراقية اليوم عن تفكيكها 1425 عبوة ناسفة و14 عجلة مفخخة و39 حزاماً ناسفاً خلال العام 2019.

وأفادت في بيان صحفي تضمن حصيلة نشاطاتها خلال العام المذكور في عموم العراق، بأنها فككت أيضاً 50 عبوة لاصقة، وأربعة منازل مفخخة، و4280 قطعة ذخيرة.

// انتهى //

16:13ت م

0132





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مكافحة المتفجرات العراقية تفكك أكثر من 1500 عبوة ناسفة وعجلة مفخخة وحزاماً ناسفاً خلال العام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.