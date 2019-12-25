السعودية اليوم / سمو أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل منسوبي مدرسة الإمام النووي الابتدائية بمحافظة ينبع



المدينة المنورة 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، منسوبي مدرسة الإمام النووي الابتدائية بمحافظة ينبع بمناسبة تحقيق المدرسة المركز الأول بمسابقة تحدي القراءة العربي.

وأشاد سموه خلال الاستقبال بالمستويات التي تقدمها المؤسسات التعليمية بالهيئة الملكية بينبع والجهود التي يقوم بها المسؤولون فيها والتي تُوجت بتحقيق الجوائز والإنجازات وكان آخرها الجائزة الدولية في تحدي القراءة العربي والتي تعد استمرارية للنجاحات التي يحققها أبناء وبنات الوطن في وضع المملكة على سلم التنافسية العالمية، مؤكداً سموه أهمية اللغة العربية في دعم وتعزيز البناء الثقافي لدى المجتمع.

وأوضح مدير عام التعليم بالهيئة الملكية بينبع الدكتور ماهر محمد غانم، أن تعليم الهيئة يسعى إلى مواصلة تمثيل الوطن خير تمثيل من خلال المشاركات الدولية مما يعكس اهتمام ورعاية الهيئة في قطاع التعليم، مشيراً إلى أن استقبال سمو أمير المنطقة لمنسوبي المدرسة يعد استمراراً لما يلقاه قطاع التعليم بالمنطقة من دعم واهتمام ورعاية من سموه، مما يعد حافزاً لمنسوبي المدرسة لبذل المزيد من الجهود.

من جهته، أشار قائد مدرسة الامام النووي أحمد محمد عسيري إلى أن هذا الإنجاز الذي تم مابين 67 ألف مدرسة في الوطن العربي ومشاركة 22 دولة يعد منجزا وطنيا كبيرا، وتتويجًا لجهود المسؤولين في الهيئة الملكية وتظافر الجهود داخل المدرسة من منسوبيها الطلاب والمعلمين والإداريين وكذلك أسر الطلاب، مبيناً أن نتائج المسابقة انعكست بشكل إيجابي على مستوى الطلاب في التحصيل العلمي، حيث شارك جميع طلاب المدرسة وعددهم 566 طالبا، وقدمت المدرسة خلال المسابقة 103 مبادرات مجتمعية على مستوى المجتمع المحلي ومجتمع المملكة العربية

وأكد عسيري أن الجائزة هي انطلاقة جديدة نحو فكرة إنشاء أكاديمية في المدرسة خاصة بالقراءة لإثراء هذا الجانب لدى الطلاب.

// انتهى //

16:04ت م

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المدينة المنورة 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، منسوبي مدرسة الإمام النووي الابتدائية بمحافظة ينبع بمناسبة تحقيق المدرسة المركز الأول بمسابقة تحدي القراءة العربي.وأشاد سموه خلال الاستقبال بالمستويات التي تقدمها المؤسسات التعليمية بالهيئة الملكية بينبع والجهود التي يقوم بها المسؤولون فيها والتي تُوجت بتحقيق الجوائز والإنجازات وكان آخرها الجائزة الدولية في تحدي القراءة العربي والتي تعد استمرارية للنجاحات التي يحققها أبناء وبنات الوطن في وضع المملكة على سلم التنافسية العالمية، مؤكداً سموه أهمية اللغة العربية في دعم وتعزيز البناء الثقافي لدى المجتمع.وأوضح مدير عام التعليم بالهيئة الملكية بينبع الدكتور ماهر محمد غانم، أن تعليم الهيئة يسعى إلى مواصلة تمثيل الوطن خير تمثيل من خلال المشاركات الدولية مما يعكس اهتمام ورعاية الهيئة في قطاع التعليم، مشيراً إلى أن استقبال سمو أمير المنطقة لمنسوبي المدرسة يعد استمراراً لما يلقاه قطاع التعليم بالمنطقة من دعم واهتمام ورعاية من سموه، مما يعد حافزاً لمنسوبي المدرسة لبذل المزيد من الجهود.من جهته، أشار قائد مدرسة الامام النووي أحمد محمد عسيري إلى أن هذا الإنجاز الذي تم مابين 67 ألف مدرسة في الوطن العربي ومشاركة 22 دولة يعد منجزا وطنيا كبيرا، وتتويجًا لجهود المسؤولين في الهيئة الملكية وتظافر الجهود داخل المدرسة من منسوبيها الطلاب والمعلمين والإداريين وكذلك أسر الطلاب، مبيناً أن نتائج المسابقة انعكست بشكل إيجابي على مستوى الطلاب في التحصيل العلمي، حيث شارك جميع طلاب المدرسة وعددهم 566 طالبا، وقدمت المدرسة خلال المسابقة 103 مبادرات مجتمعية على مستوى المجتمع المحلي ومجتمع المملكة العربية السعودية وأيضا الخليج والوطن العربي وصولاً إلى مبادرات دولية.وأكد عسيري أن الجائزة هي انطلاقة جديدة نحو فكرة إنشاء أكاديمية في المدرسة خاصة بالقراءة لإثراء هذا الجانب لدى الطلاب.// انتهى //16:04ت م0129

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