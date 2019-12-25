السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين صحيفة الوطن وعدد من الجهات بالمنطقة



جيزان 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم, مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين صحيفة الوطن وكل من جامعة جازان والإدارة العامة للتعليم بجازان وإدارة تعليم محافظة صبيا ولجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أبو عريش.

وتضمنت الاتفاقيات التي وقعها كل من معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ورئيس تحرير صحيفة الوطن الدكتور عثمان بن محمود الصيني ومدير عام التعليم بجازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي ومدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أبو عريش عبده الراجحي , العديد من البنود في مجالات الشراكة والتعاون في مجالي العمل والتدريب الصحفي وتنفيذ العديد من الندوات والمحاضرات وورش العمل والحملات الإعلامية والتوعية في شتي المجالات التي تهم عمل تلك الجهات.

وأكد سمو أمير جازان خلال رعايته مراسم توقيع الاتفاقيات أهمية الدور المناط بالجهات التعليمية والإعلامية في خدمة العملية التعليمية والتربوية والعلاقة التكاملية فيما بينها لتأدية الرسالة السامية التي تقوم بها الجهات التعليمية على الوجه المطلوب .

ونوه سموه بما تجده قطاعات الدولة والقطاع الخاص من رعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـــ حفظهما الله ـــ وتوجيهاتهما الدائمة بتقديم كل ما يوفر سبل الراحة والرفاهية والعيش الكريم لأبناء هذا الوطن العزيز والمقيمين فيه , سائلا الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقيات , وكل ما يخدم أبناء وبنات المنطقة.

// انتهى //

15:54ت م

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