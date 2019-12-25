شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة العدل تعلن 1728 مرشحاً ومرشحة لوظائف الأمن والسلامة والدعم الفني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:11 مساءً, 25 ديسمبر 2019 م المناطق _ الرياض أعلنت وزارة العدل أسماء 1728 مرشحاً ومرشحة لوظائف الأمن والسلامة والدعم الفني، بالمرتبة الثامنة والسادسة والخامسة والرابعة للرجال والنساء.

وطلبت الوزارة من المتقدمين والمتقدمات لهذه الوظائف الدخول على بوابة الوزارة www.moj.gov.sa والاستعلام عن النتيجة.

وذكرت الوزارة أنه تم إرسال رسائل لجميع المرشحين بإجراء الكشف الطبي وذلك عبر نظام جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية.

ويأتي إحلال الكوادر البشرية المؤهلة من الجنسين ضمن إطار خطة وزارة العدل لدعم الجهات العدلية التابعة لها من محاكم وكتابات عدل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وزارة العدل تعلن 1728 مرشحاً ومرشحة لوظائف الأمن والسلامة والدعم الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.