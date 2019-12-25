شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بتشكيل لجنة لدراسة مرضى الرعاية المديدة بـ«مستشفى الظهران» والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بتشكيل لجنة لدراسة حالات مرضى الرعاية المديدة المنومين في مستشفى الظهران العام .

وجاء في البراقية العاجلة التي وجهتها الإمارة مؤخراً لعدد من الجهات ذات العلاقة، تشكيل لجنة لدراسة كل حالةٍ على حدة، والرفع بما تتوصل إليه من مرئيات، لدراستها وإكمال ما يلزم.

وبينت البرقية ما ورد في النظام الأساسي للحكم في مادته السابعة والعشرين التي أوضحت أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة.

وتضم اللجنة المشكلة لدراسة الحالات في عضويتها، فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، ومستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، ومستشفى قوى الأمن بالدمام، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية. وستعمل اللجنة على دراسة وتقييم الحالات، ومدى حاجتها للاستمرار في المستشفى، والخدمات المقدمة عبر برنامج الطب المنزلي لمن يتقرر مغادرتهم.