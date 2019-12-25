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1100 سجادة جديدة للتوسعة الأولى في المسجد النبوي

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وقف الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على أعمال فرش 1100 سجادة في التوسعة السعودي الأولى بالمسجد النبوي، متميزة بلونها الأخضر وتصميمها الفريد.

وأشاد الشيخ السديس بما تقوم به إدارة السجاد من خدمات في سبيل خدمة الزوار والمصلين في المسجد النبوي.

يذكر أن السجاد من الصناعات الوطنية ذات الجودة العالية، صنع وفق شروط ومواصفات فنية دقيقة وبقياسات تتناسب مع أروقة المسجد النبوي.

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