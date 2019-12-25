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شكرا لقرائتكم خبر عن 1100 سجادة جديدة للتوسعة الأولى في المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد الشيخ السديس بما تقوم به إدارة السجاد من خدمات في سبيل خدمة الزوار والمصلين في المسجد النبوي.
يذكر أن السجاد من الصناعات الوطنية ذات الجودة العالية، صنع وفق شروط ومواصفات فنية دقيقة وبقياسات تتناسب مع أروقة المسجد النبوي.
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