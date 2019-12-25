شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستئناف» تحدد موعداً بديلاً لنظر قضية الشركة المملوكة لـ«بي إن سبورت» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهمين بشأن الدعوى العامة ضد / شركة الأولى الرائدة للتجارة ورفقائه المملوكة لقنوات ( بي إن سبورت ) القطرية بالسجل التجاري رقم / 1010441740 وتاريخ 2 / 5 / 1437هـ بمدرائها المذكورين في لائحة الدعوى العامة وهم:

1 - يوسف محمد حسن العبيدلي، قطري الجنسية بموجب إثباته رقم / 28063402773.

2 - طارق درويش علي زينل، قطري الجنسية بموجب إثباته رقم / 27963402717.

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3 - محمد عبدالعزيز عبدالله السبيعي، قطري الجنسية بموجب إثباته رقم / 28263400066.

عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليهم بتاريخ 19 / 4 / 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهمين في مكان إقامتهم الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء 18 / 6 / 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليهم الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضورهم ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة ( 3 ) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية ، والمادة (25) من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.