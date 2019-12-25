سهم أرامكو يغلق عند 35.20 ريال

2019-12-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهى سهم أرامكو تعاملات اليوم الخميس منخفضًا عند 35.20 ريال.

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وكان سهم أرامكو افتتح تعاملات اليوم الأربعاء عند 35.40 ريال لكنه تراجع بنسبه 0.20 ريال أي ما يوازي -0.56% بعد الارتفاع الذي حققه السهم أمس الأول.

وبلغت التداولات على سهم أرامكو 11,217,138 سهمًا بقيمة 394,984,054.55 ريال تقاسمتها 14,921 صفقة.

من جهة أخرى أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم منخفضًا عند 8,342.79 نقطة، متراجعًا 77.05 نقطة أو ما يعادل 0.92% وارتفعت أسهم 84 شركة فيما تراجعت أسهم 100 شركة.

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