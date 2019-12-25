ما يجب وما لا يجب عند كسوف الشمس يوم الخميس

2019-12-25

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

ستكون المملكة غدًا الخميس على موعد مع ظاهرة كسوف الشمس الحلقي حيث سيكون واضحًا على مدينة الهفوف بالمنطقة الشرقية ويدوم لأكثر من 63 دقيقة.

ما هو كسوف الشمس وأنواعه؟

المعروف أن كسوف الشمس هو نوع من الكسوف يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبًا ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري بحيث يلقي القمر ظله على الأرض وفي هذه الحالة إذا كنا في مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضيء.

وللكسوف عدة أنواع منها:

الكسوف الكلي

ويحدث عندما يصل ظل القمر إلى سطح الأرض وفي هذه الحالة ينكسف كامل قرص الشمس، وعندها تظهر الحلقة ماسية ويحدث الكسوف الكلي في مناطق التقاء رأس مخروط ظل القمر بالأرض، ويتخذ الكسوف الكلي مسارًا محددًا بسبب حركة الأرض والقمر.

الكسوف الجزئي

يحدث في المناطق التي يسقط فيها شبه ظل القمر على سطح الأرض. وشبه ظل القمر في هذه الحالة هي المنطقة التي لا يرى كامل قرص الشمس منها أي أن قرص الشمس لن يشاهد كاملًا من هذه المناطق، وتزداد نسبة الكسوف الجزئي عند الاقتراب من منطقة (مسار) الكسوف الكلي، وفي هذه الحالة ينكسف جزء من قرص الشمس.

الكسوف الحلقي

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الكسوف الحلقي أو الخاتميّ (بالإنجليزية: Annular eclipse) ويحدث عندما يكون القمر في نقطة بعيدة ما عن الأرض (لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي) فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس، وفي هذه الحالة لا يصل رأس مخروط ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف قرص الشمس من الوسط في المناطق التي تقع في امتداد مخروط الظلّ وقد تصل فترة حلقتيه إلى اثنتي عشرة دقيقة وثلاثين ثانية وذلك بسبب المسافة الأكبر التي يجب على قرص القمر الصغير أن يقطعها.

صلاة الكسوف

وكانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أوصت عموم المسلمين باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند كسوف الشمس، وذلك بأن يفزع المسلم إلى طاعة الله وذكره ودعائه وأداء صلاة الكسوف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يُكشف ما بكم).

وبينت الأمانة أن الأعمال المشروعة عند حدوث الكسوف التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها: الصلاة وهي صلاة الكسوف ولها صفة خاصة، وكذلك الذكر والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة، وكل ذلك من الأعمال التي فعلها النبي – عليه الصلاة والسلام – عند حدوث الكسوف في عهده، يقول صلى الله عليه وسلم: (إن هذه الآيات يرسلها الله يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئًا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره).

بدورها أعلنت رئاسة شؤون الحرمين موعد صلاة الكسوف في الحرم المكي غدًا الخميس، وقالت الرئاسة إن موعد صلاة الكسوف سيكون عند الساعة السابعة من صباح الغد، وسيؤم المصلين لصلاة فيها فضيلة الشيخ د. ياسر الدوسري.

تحذير من النظر إلى الشمس وقت الكسوف

وكان أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، حذر من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف الحلقي الذي تشهده المملكة غدًا مشيرًا إلى أن هذا الكسوف الحلقي هو الأول الذي يعبر أراضي السعودية منذ 97 سنة، وعليه لم يشاهد السعوديون الأحياء منهم الآن، هذه الظاهرة في أرضهم من قبل، حتى من كانت أعمارهم فوق 97 سنة بقليل.

وتابع المسند في سلسلة تغريدات : النظر إلى الشمس خطر جدًا على شبكية العين سواء كانت الشمس كاسفة أم لا، وعليه أهيب بالجميع بتجنب النظر إليها مباشرة أو حتى باستخدام نظارات شمسية أو أفلام محترقة ونحوها؛ نظرًا لخطورة الأشعة المرئية والمباشرة على العين، والتي قد تصيب بالعمى المؤقت، حتى مع استخدام نظارات خاصة بالكسوف.

ما هو عمى الكسوف الشمسي ؟

وكان عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب العيون استشاري طب العيون الدكتور وسيم عبد العزيز، شدد في وقت سابق على خطورة النظر في قرص الشمس خاصة في وقت كسوف الشمس وأهمية الوقاية من أشعة الشمس وحماية العينين طوال موسم الصيف.

وأشار إلى أن تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية على العين تسبب ضررًا شديدًا في شبكية العين في حالات يطلق عليها عمى الكسوف الشمسي وهو الذي يصيب مَن يحدقون أبصارهم في قرص الشمس مباشرة لمتابعة عملية الكسوف فيؤدي ذلك إلى إتلاف خلايا الضوء الحساسة للضوء الموجودة في شبكية العين بسبب التعرض لهذه الأشعة ذات الطاقة العالية.

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