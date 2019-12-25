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مواطن ينشئ حديقة التدوير في حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
فتحت أمانة حفر الباطن مجال العمل الحر لأحد الشباب الباحثين عن العمل في المحافظة بعد أن أنشأ حديقة داخل مبناها صممت من مواد تم إعادة تدويرها كالبراميل وإطارات السيارات وطبليات الخشب وأباريق وعلب بلاستيكية.
وفي حديث لـ”متابعات الخليج 365” قال الشاب عبيد الشمري: أشكر أمانة حفر الباطن بعد أن أتاحت لي فرصة العمل في إنشاء حديقة كانت مهملة داخل مبنى الأمانة ولله الحمد فتحت لي هذه الفرصة مجال العمل في المنازل ووصلتني عدة طلبات لتصميم الحدائق وكذلك الكافيهات.
وأضاف الشمري: لقيت الدعم من أمين حفر الباطن المهندس علي الغامدي بعد أن افتتح الحديقة بشكل رسمي الأمر الذي زادني تشجيعًا وكذلك قام بتكريمي.
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