- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم طقس الغد.. أمطار وغبار وضباب كثيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طقس الغد.. أمطار وغبار وضباب كثيف
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية كما توقعت أن تكون سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق.
من جهة أخرى تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.
أما الرياح السطحية على البحر الأحمر فسوف تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة في حين ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الخليج العربي.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر طقس الغد.. أمطار وغبار وضباب كثيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.