كبار العلماء : افزعوا إلى الله وادعوه وأدوا صلاة الكسوف

2019-12-25

متابعات الخليج 365 - واس

أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عموم المسلمين باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند كسوف الشمس، وذلك بأن يفزع المسلم إلى طاعة الله وذكره ودعائه وأداء صلاة الكسوف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:( إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم).

وبينت الأمانة أن الأعمال المشروعة عند حدوث الكسوف التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها: الصلاة وهي صلاة الكسوف ولها صفة خاصة، وكذلك الذكر والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة، وكل ذلك من الأعمال التي فعلها النبي – عليه الصلاة والسلام – عند حدوث الكسوف في عهده، يقول صلى الله عليه وسلم:( إن هذه الآيات يرسلها الله يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره).

من جهة أخرى تنظم جامعة الملك فيصل بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الأحساء اليوم وغدًا، عدة فعاليات علمية فلكية بمناسبة حدوث ظاهرة كسوف الشمس الحلقي بالأحساء.

وأوصى معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي بتنظيم عدد من الفعاليات العلمية ذات الصلة بهذه الظاهرة الفلكية، مؤكدًا أن الجامعة ومن منطلق دورها العلمي والبحثي والتثقيفي بادرت بتسخير إمكاناتها وخبراتها التعليمية للتعريف بهذه الظاهرة، والمساهمة في رصدها من خلال شراكتها الفاعلة مع الهيئة.

بدوره أفاد عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالعزيز بن يوسف التركي، أن الجامعة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء أقامت مخيم للرصد في منطقة جبل الأربع كموقع لرصد الظاهرة فجر يوم الخميس القادم الموافق 29 من شهر ربيع الآخر الجاري، عند الساعة 6 صباحًا، وستستضيف فيه بالتنسيق مع الهيئة عددًا من علماء الفلك والمهتمين بمثل هذه الظواهر وستكون الفرصة متاحة لإقامة ورش علمية، وزيارات للمهتمين والطلبة.

من جانبه أشار عميد كلية العلوم الدكتور أحمد بن عمر النجار إلى أن الجامعة ستستضيف بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء ندوة علمية فلكية تناقش هذه الظاهرة، ستضم عددًا من العلماء والفلكيين العالميين، وذلك صباح يوم الأربعاء القادم، بقاعة القبة في الجامعة.

وحول نشوء هذه الظاهرة بيّن أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بجامعة الملك فيصل الدكتور فؤاد الغربي، أن الكسوف الحلقي هو ظاهرة حجب جزء من الشمس بواسطة القمر عند استقامتهما مع الشمس بحيث تظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة تحيط بقرص أسود وهو ظل القمر على الأرض، ويحدث الكسوف الحلقي عندما يكون القمر في نقطة بعيدة عن الأرض (لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي)، فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس، وفي هذه الحالة لا يصل رأس مخروط ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف قرص الشمس من الوسط (أي حلقيا) في المناطق التي تقع في امتداد مخروط الظلّ، مشيرًا إلى أن آخر كسوف حَلَقي شهدته المملكة كان عام 1922م، وسيكون المقبل عام 2049م بمشيئة الله تعالى.

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