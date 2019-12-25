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كيف تعرف أن المنتج فاسد أو مغشوش؟

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2019-12-25

كيف تعرف أن المنتج فاسد أو مغشوش؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن المُنتَج يعد مغشوشاً إذا تغيرت خواصّه الطبيعيّة أو مُكوّناته من حيث الشكل أو اللون أو الطعم أو الرائحة.

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ولفتت إلى أن المنتج يكون فاسدًا إذا كان غير صالح للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك الآدمي أو الحيواني، أو إذا ظهرت عليه مظاهر الفساد أو التلف، أو انتهت فترة الصلاحية المدونة عليه.

وتابعت أنه يكون فاسدًا أيضًا إذا تغيرت خواصه الطبيعية أو مكوناته من حيث الشكل أو اللون أو الطعم أو الرائحة، أو إذا احتوى على ديدان أو يرقات أو حشرات أو فضلات أو مخلفات آدمية أو حيوانية.

وأخيرًا، يصبح المنتج فاسدًا إن ظهرت نتيجة فحصه بعدم صلاحيته.

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