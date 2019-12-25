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عدن - ياسمين التهامي - وجه المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، رسائل سياسية في قصيدة شعرية علق بها على تبرئته في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

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سعود القحطاني يوجه رسائل سياسية في قصيدة شعرية علّق بها تبرئته من قتل خاشقجي..! (شاهد ماذا قال فيها؟)

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قصيدة وصلتني قبل قليل (طازه) لابن العم والاخ والصديق العزيز معالي الإستاذ سعود القحطاني بعد صدور أحكام الشرع المطهر اليوم.

سكت لمدة سنة وحين تكلم زأر زئير الأسد الضاري، اهديها لكم بتصميم عاجل طلبته من أحد أبناء العمومة وقول وفعل يابوخالد وصح لسانك على هذه الملحمة التاريخية. pic.twitter.com/xyma78LLTe — محمد بن قرمله (@hawy8888) December 23, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c40"> محمد بن قرمله @hawy8888 قصيدة وصلتني قبل قليل (طازه) لابن العم والاخ والصديق العزيز معالي الإستاذ سعود القحطاني بعد صدور أحكام الشرع المطهر اليوم.

سكت لمدة سنة وحين تكلم زأر زئير الأسد الضاري، اهديها لكم بتصميم عاجل طلبته من أحد أبناء العمومة وقول وفعل يابوخالد وصح لسانك على هذه الملحمة التاريخية. قصيدة وصلتني قبل قليل (طازه) لابن العم والاخ والصديق العزيز معالي الإستاذ سعود القحطاني بعد صدور أحكام الشرع المطهر اليوم.

سكت لمدة سنة وحين تكلم زأر زئير الأسد الضاري، اهديها لكم بتصميم عاجل طلبته من أحد أبناء العمومة وقول وفعل يابوخالد وصح لسانك على هذه الملحمة التاريخية. pic.twitter.com/xyma78LLTe — محمد بن قرمله (@hawy8888) December 23, 2019 /photo/1 قصيدة وصلتني قبل قليل (طازه) لابن العم والاخ والصديق العزيز معالي الإستاذ سعود القحطاني بعد صدور أحكام الشرع المطهر اليوم.

سكت لمدة سنة وحين تكلم زأر زئير الأسد الضاري، اهديها لكم بتصميم عاجل طلبته من أحد أبناء العمومة وقول وفعل يابوخالد وصح لسانك على هذه الملحمة التاريخية. pic.twitter.com/xyma78LLTe — محمد بن قرمله (@hawy8888) December 23, 2019 /photo/1 /photo/1/photo/1 ١٬١٢٠ قصيدة وصلتني قبل قليل (طازه) لابن العم والاخ والصديق العزيز معالي الإستاذ سعود القحطاني بعد صدور أحكام الشرع المطهر اليوم.

سكت لمدة سنة وحين تكلم زأر زئير الأسد الضاري، اهديها لكم بتصميم عاجل طلبته من أحد أبناء العمومة وقول وفعل يابوخالد وصح لسانك على هذه الملحمة التاريخية. pic.twitter.com/xyma78LLTe — محمد بن قرمله (@hawy8888) December 23, 2019 قصيدة وصلتني قبل قليل (طازه) لابن العم والاخ والصديق العزيز معالي الإستاذ سعود القحطاني بعد صدور أحكام الشرع المطهر اليوم.

سكت لمدة سنة وحين تكلم زأر زئير الأسد الضاري، اهديها لكم بتصميم عاجل طلبته من أحد أبناء العمومة وقول وفعل يابوخالد وصح لسانك على هذه الملحمة التاريخية. pic.twitter.com/xyma78LLTe — محمد بن قرمله (@hawy8888) December 23, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c40"> اعتقد بعد ما جاء في قصيدة معالي سعود القحطاني بمناسبة براءته وشنه هجوم على العلوج



فاني ارى أيام الترك معدودة معنا والله اعلى واعلم . — GASSAN (@gassan_z) December 23, 2019

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