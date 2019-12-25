حقيقة حدوث هزة أرضية في مدينة الخبر بالسعودية

أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الأربعاء، حقيقة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي رصد هزة أرضية في مدينة الخُبَر بالمملكة العربية السعودية والمنطقة الشرقية.

وقالت الهيئة المساحة عبر حسابها الشخصي على منصة التدوينات "تويتر": "المركز الوطني للزلازل والبراكين بالهيئة ينفي حدوث هزة أرضية بمدينة الخبر ويؤكد بعدم رصد أي زلزال بالمنطقة الشرقية".

يذكر منذ ساعات صباح اليوم، تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي خبر هزة أرضية في مدينة الخبر، وتصدر سريعا قائمة التريند عبر منصة التويتر بعنوان (هزة أرضية في الخبر) دون تأكيد أو نفي رسمي.

وقال مغرد سعودي محسن سبعان، تعليقا على نفي المركز الوطني للزلازل والبراكين، إن "الهزة الأرضية حدثت في مدينة الخبر عند الساعة ٨:٥٠ ص استمرت ثانية تقريبا."

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وكان بعض الناشطين والحسابات عبر منصة التويتر، أفادوا بأن سكانا في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية شعروا بهزة أرضية خفيفة، مع تهويل بعض الحسابات للأمر من خلال تداول أنباء عن وقوع زلزال جنوب المملكة، وآخر شرقها إلى جانب كسوف الشمس خلال أسبوع واحد، مع نشر بعض الآيات القرآنية التي تهدف إلى تخويف الناس.

من جهته، نفى المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، طارق أبا الخيل، ما يتم تداوله عبر عن حدوث هِزة أرضية في مدينة الخُبر، مؤكداً أن المركز يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ويتابع ويرصد كل شاردة وواردة عبر 270 محطة رصد زلزالي منتشرة في جميع مناطق المملكة.

وطالب أبا الخيل بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجراف خلف الشائعات، وفقاً صحيفة سبق السعودية.