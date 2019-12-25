أنباء أولية عن هزة أرضية في محافظة الخبر شرق السعودية

قال نشطاء سعوديون صباح اليوم الأربعاء ان هزة أرضية ضربت محافظة الخبر الواقعة في شرق للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ، ولكن دون تأكيد من السلطات الرسمية حتى كتابة هذا النص.

وأوضح النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن سكان محافظة الخبر شعروا بهزة أرضية ، في وقت لم تتحدث السلطات الرسمية في السعودية عن ذلك.

ورصد المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية قبل ثلاثة أيام هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر.

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وأكد المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أباالخيل، أن الهزة حدثت عند الساعة 1:49 صباح اليوم (الأحد) على عمق 15 كيلومترا تقريبا، وتبعد 20 كيلومترا عن الساحل، و65 كيلومترا جنوب غرب محايل عسير.

وتُعتبر البحوث في مجال الزلازل والبراكين هامة جداً لتحديد أسباب وأماكن وقوعها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات مناسبة لتقدير المخاطر الناجمة منها. ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 228 بتاريخ 13/8/1425هـ ، أصبحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الآن المسؤولة عن كافة أعمال الرصد الزلزالي داخل المملكة العربية السعودية. وانطلاقاً من هذه المسئوليات، تم تأسيس المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في عام 2005 م .