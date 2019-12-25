الأوقاف برام الله: 20 ألف معتمر من الضفة سيبدؤون بالسفر اعتبارا من اليوم

أكد وكيل وزارة الأوقاف في رام الله حسام أبو الرب ان طواقم الوزارة أشرفت وتابعت خلال الأيام الماضية سفر أكثر من 20 ألف معتمر باتجاه الديار الحجازية بالسعودية التي تشهد في العادة إقبالا كبيرا في هذا التوقيت.

وقال أبو الرب إن الوزارة أنهت كافة ترتيبات سفر المعتمرين الخاصة برحلات الإجازة المدرسية، التي ستبدأ اعتبارا من اليوم وتستمر حتى الخامس من الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال لقائه مدير جسر الملك حسين معن الخصاونة، اليوم الأربعاء، يرافقه الوكيل المساعد للحج والعمرة سليم الأشقر، ومدير عام الحج فضل قنيبي، لبحث ومتابعة سفر المعتمرين وجاهزية كافة الجهات العاملة على الجسر لتسهيل مرور المعتمرين .

وأوضح أن تعليمات رئيس الوزارء محمد اشتية أكدت ضرورة المتابعة اليومية من خلال طواقم العمل التي تم تشكيلها للإشراف على سفر المعتمرين في استراحة أريحا/ المعابر، وفي مدينة الحجاج/ غور نمرين، وفي الأراضي السعودية، والتنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص لتسهيل سفر وعبور المعتمرين بكل يسر وراحة، وتأمين الحافلات المناسبة لهم .

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وقال إن الوزارة وضعت آلية طوارئ لمغادرة هذا العدد الكبير من المعتمرين، في ظل المنخفض الجوي، متمنيا أن يكون سفر معتمرينا سهلا وميسرا.

وأشار إلى أن الجانب الأردني قدم كافة التسهيلات لمرور وعبور المعتمرين، من خلال مدينة الحجاج في غور نمرين، وطواقم العمل التي تواجدت حتى منتصف الليل .

وقدم أبو الرب شكره إلى مدير الجسر وكافة العاملين في إدارة الجسور، على جهودهم التي يبذلونها خاصة في موسمي الحج والعمرة، مع التأكيد على أهمية تحديد المسارب الخاصة بالحافلات بما لا يتعارض مع مغادرة وعودة المواطنين .

بدوره، شدد مدير الجسر على الأهمية التي توليها إدارة الجسور للتسهيل على المواطنين كافة والأولوية في تقديم الخدمات لمعتمري دولة فلسطين، التي تمثلت بالإجراءات والتسهيلات المقدمة في مدينة حجاج غور نمرين وتجهيزها بكافة المرافق والقاعات والمظلات ودورات المياه، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف.